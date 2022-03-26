Киев, , 17:22 — REGNUM Телеграм-канал «Рыбарь» 25 марта опубликовал видеосъёмки грузинских боевиков, воюющих на территории Украины.

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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За кадром голос, предположительно принадлежащий бывшему министру обороны Грузии во времена правления Михаила Саакашвили Ираклию Окруашвили, под смех присутствующих спрашивает у боевика по имени Нодар, сколько русских он намерен убить сегодня. Боевик отвечает, что чем больше, тем лучше. Затем Окруашвили ставит боевика перед выбором, интересуясь, кого тот предпочтёт убить с помощью одной пули: двух русских или одного осетина? На что боевик сразу же, не раздумывая, с готовностью отвечает, что он бы убил вместо двух русских одного осетина.

Заметно, что боевики очень хорошо вооружены и экипированы, в частности, в кадре видна крупнокалиберная снайперская винтовка.

Напомним, что грузинские боевики воюют на территории Украины с 2014 года. После начала специальной военной операции количество грузинских боевиков на территории Украины значительно увеличилось. Сейчас имеются сведения, по меньшей мере, о двух отрядах: одном — в Киевской области, втором — в Мариуполе. Экс-министр обороны Ираклий Окруашвили прибыл на Украину для участия в боевых действиях в начале марта.