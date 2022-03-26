Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Управление по общим вопросам администрации США разрешило продать сети отелей Hilton права аренды гостиницы Trump International Hotel, принадлежащие семье экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба управления.

Сделка о приобретении прав на расположенную в центре Вашингтона гостиницу будет заключена между компанией Trump Organization и инвестиционной фирмой CGI Merchant Group из Майами (штат Флорида), передающей Hilton управление и брендирование гостиницы. По информации газеты The Wall Street Journal, продажа прав на гостиницу, переоборудование которой обошлось Trump Organization в $210 млн, оценена в $375 млн.

Построенное более 120 лет назад почтовое отделение, расположенное всего в нескольких кварталах от Белого дома, является собственностью федерального правительства и было сдано в аренду Trump Organization на 60 лет. Осенью 2020 года компания Трампа отказалась от попыток продать права аренды на него за $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп подал иск против ряда лиц, в том числе против членов Демократической партии, которые, по его словам, срежиссировали скандал 2016 года, обвинив его в связях с Россией.

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