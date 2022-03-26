Эр-Рияд, , 04:32 — REGNUM Созыва специального совещания Совбеза ООН потребовала Саудовская Аравия в связи с непрекращающимися атаками йеменских хуситов. Об этом 26 марта сообщает телеканал Al Arabiya.

В своём послании Совбезу ООН миссия Саудовской Аравии указала, что хуситы совершают ракетные атаки при поддержке Ирана. Саудовская Аравия уведомляет о своём праве принимать все меры для защиты территории и призвала Совбез ООН созвать совещание для осуждения терактов, осуществлённых хуситами.

Территория Саудовской Аравии подверглась массированным ударам хуситов, которые использовали для этих целей беспилотники и баллистические ракеты. В течение только одного дня 25 марта было совершено более 20 атак. Наибольший урон был причинён объектам компании Saudi Aramco в Джидде, где из-за атак хуситов произошло возгорание нескольких нефтехранилищ., пожар не удаётся погасить до сих пор.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о снятии с себя ответственности за перебои в поставках энергоресурсов на мировые рынки из-за непрерывных атак со стороны хуситов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США назвали «терроризмом» атаки йеменских хуситов на объекты компании Saudi Aramco.

Читайте ранее в этом сюжете: США назвали последние атаки хуситов на объекты Saudi Aramco «терроризмом»