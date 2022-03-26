Лондон, , 04:32 — REGNUM Великобритания выделит 2 млн фунтов стерлингов якобы на поставки продовольствия в окруженные украинские города, сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Великобритания собирается выделить £2 млн на жизненно важные продовольственные товары для районов Украины, окруженных российскими войсками», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что под эти цели уже подготовлены склады в Польше и Словакии. Предполагается, что продукты доставят автомобилями и по железной дороге. Каким образом будет осуществляться подвоз продуктов в окруженные города, британское ведомство не уточняет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне назвало новые британские санкции выражением слепой ярости. Дипломаты отметили, что Британия показала себя ненадежным партнером, на которого нельзя положиться.