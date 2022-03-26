Бразилиа, , 04:23 — REGNUM Компания Павла Дурова, владеющая мессенджером Telegram, согласилась сотрудничать с Высшим избирательным судом (ВИС) Бразилии, подписав акт о присоединении к постоянной программе ВИС по борьбе с дезинформацией на выборах. Об этом 25 марта сообщает телеканал CNN Brazil.

Отмечается, что ранее на подобное соглашение с ВИС пошли социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp, владельцем которых является корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, решение до 23 марта заблокировать работу мессенджера за «игнорирование бразильского законодательства» и неисполнение судебных решений было принято судьёй Федерального верховного суда Алешандри де Мораесом 18 марта. 19 марта он заявил о готовности отменить это решение, если администрация интернет-ресурса за 24 часа выполнит предписания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный верховный суд Бразилии решил не блокировать в стране мессенджер Telegram.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram