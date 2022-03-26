Тегеран, , 07:30 — REGNUM Обещание 13-го иранского правительства увеличить добычу нефти до уровня, существовавшего до введения санкций, было успешно выполнено. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мощности по добыче нефти достигли более 3,8 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки), сообщает отдел по связям с общественностью министерства нефти Ирана.

«Возвращение прежних мощностей до периода одностороннего введения санкций США в отношении Ирана является одним из обещаний 13-го правительства при президенте Ибрагиме Раиси», — отмечается в докладе.

Этот вопрос имеет первостепенное значение, который может, в дополнение к удовлетворению потребностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов, проложить путь для Ирана по увеличению экспорта нефти и восстановлению прежней доли на мировом нефтяном рынке.

До введения санкций мощности добычи нефти в Иране составляли около 3,838 миллиона баррелей в день, однако этот огромный объем значительно сократился из-за неразумного планирования и сокращения инвестиций, сделанных при предыдущей администрации.