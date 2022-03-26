Тегеран, 26 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Отдельная система финансовых сообщений позволила бы России и Ирану вести торговлю и бизнес друг с другом, обходя санкции США и Европы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали заявил, что обе страны начали совместную работу по подключению своих межбанковских систем для обхода сети финансовых транзакций SWIFT.

«Обе страны сталкиваются с жесткими западными санкциями, что делает практически трудным или невозможным урегулирование их торговых счетов через SWIFT», — подчеркнул Джалали.

«В прошлом месяце семь российских банков вышли из SWIFT (Общество всемирной межбанковской финансовой системы), что сделало для них практически невозможным доступ к международным рынкам», — отметил он, сообщив, что запрет осуществляется в рамках западных санкций, направленных против России.

В России есть собственный платежный механизм под названием Система финансовых переводов (SPFS), который имеет функцию, аналогичную SWIFT. Эта сеть финансовых транзакций была создана в качестве альтернативы международной платежной системе.