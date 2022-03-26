Тегеран, 26 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Национальная сборная Ирана, участвующая в чемпионате Азии по гребле 2022 года, завоевала еще одну золотую и одну серебряную медаль в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

19 гребцов представляют Исламскую Республику Иран на континентальном чемпионате Азии по слалому на каноэ 2022 года, который проходит с 24 по 27 марта.

Во второй день азиатских соревнований по гребле иранцы Адель Моджаллали и Мохаммад-Наби Резаи в финале мужской гребли на каноэ на 500 метров прошли всю дистанцию за 1:43:310 минут, завоевав серебряную медаль. Представитель Узбекистана занял 1-е место, при этом 3-е место досталось спортсмену из Казахстана.

Кроме того, Пайман Кавидель, Али Мирзаие, Амин Будаки и Пурия Шарифи в финале гребли на четырехместных байдарках на 500 метров завоевали золотую медаль. В данной секции узбекские гребцы заполучили серебро, индонезийские спортсмены завоевали бронзовую медаль.