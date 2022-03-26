Тегеран, , 07:38 — REGNUM 25 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран готов помочь Ливану в области здравоохранения и медицины. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с ливанской политической, научной и культурной элитой в Бейруте, Амирабдоллахиан подробно остановился на внешней политике Ирана в отношении событий в регионе, в том числе в Афганистане, Йемене и Палестине, подробно обрисовав ход переговоров между Тегераном и Эр-Риядом.

Он отметил, что Иран готов сотрудничать с Ливаном в удовлетворении его потребностей в технических и инженерных услугах, энергетике и промышленном производстве, услугах здравоохранения, медицине, а также медицинском оборудовании.

В ходе встречи ливанские представители высоко оценили усилия Исламской Республики Иран по оказанию поддержки Ливану в различных сферах. Они также приветствовали принципиальную позицию Тегерана по региональным и международным вопросам.