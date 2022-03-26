Тегеран, , 07:42 — REGNUM 25 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан назвал отношения Тегерана и Эр-Рияда «неудовлетворительными» и заявил, что Иран не несет ответственности за сложившуюся ситуацию, однако готов провести пятый раунд переговоров с Саудовской Аравией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Связи между Ираном и Саудовской Аравией сталкиваются с проблемами, и мы изо всех сил стараемся держать двери для диалога между двумя странами открытыми», — заявил Амирабдоллахиан в интервью ливанскому телеканалу Almayadeen TV.

Он отметил, что именно Саудовская Аравия разорвала связи с Ираном, в то время как Тегеран поддерживает дружественные отношения со многими арабскими странами, включая Кувейт и ОАЭ.

Высокопоставленный дипломат Ирана также заявил, что противоречивое поведение Саудовской Аравии повлияло на ее отношения с Тегераном, при этом Иран не забудет гибель 460 иранских граждан в результате трагедии в Мине.