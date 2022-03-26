Тегеран, , 07:43 — REGNUM Иранским спортсменам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали во второй день континентального чемпионата Азии по слалому на каноэ 2022 года в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 марта.

Академическая гребля

19 гребцов представляют Исламскую Республику Иран на континентальном чемпионате Азии по слалому на каноэ 2022 года, который проходит с 24 по 27 марта.

Адель Моджалали занял первое место в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке среди мужчин, за ним последовали соперники из Тайваня, Казахстана, Узбекистана, Индии, Таиланда и Индонезии.

Пурия Шарифи занял второе место после своего тайского конкурента в мужском одиночном плавании на байдарках, за ним следует соперник из Китая.

Хедье Каземи, иранская гребчиха, завоевала золотую медаль в секции байдарок-одиночек. Эльназ Шафиян и Хеди Каземи заполучили серебряную медаль в женской секции соревновании на байдарках-двойках.

Али Агамири и Пейман Гавидель завоевали золотую медаль в соревнованиях на байдарках-двойках среди мужчин, за ними последовали участники из Казахстана и Узбекистана.