Тегеран, 26 марта 2022, 07:43 — REGNUM Иранским спортсменам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали во второй день континентального чемпионата Азии по слалому на каноэ 2022 года в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 марта.
19 гребцов представляют Исламскую Республику Иран на континентальном чемпионате Азии по слалому на каноэ 2022 года, который проходит с 24 по 27 марта.
Адель Моджалали занял первое место в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке среди мужчин, за ним последовали соперники из Тайваня, Казахстана, Узбекистана, Индии, Таиланда и Индонезии.
Пурия Шарифи занял второе место после своего тайского конкурента в мужском одиночном плавании на байдарках, за ним следует соперник из Китая.
Хедье Каземи, иранская гребчиха, завоевала золотую медаль в секции байдарок-одиночек. Эльназ Шафиян и Хеди Каземи заполучили серебряную медаль в женской секции соревновании на байдарках-двойках.
Али Агамири и Пейман Гавидель завоевали золотую медаль в соревнованиях на байдарках-двойках среди мужчин, за ними последовали участники из Казахстана и Узбекистана.