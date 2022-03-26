Тегеран, 26 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 25 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился и провёл переговоры с лидером ливанской «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан и Насралла провели переговоры о последних региональных и международных событиях. Обе стороны подтвердили намерение в дальнейшем расширять сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Высокопоставленный дипломат Ирана прибыл в столицу Ливана 24 марта. По прибытии в Бейрут глава МИД в рамках своей дипломатической поездки провел переговоры с некоторыми ливанскими официальными лицами, в том числе с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Напомним, что администрация иранского президента Ибрагима Раиси неоднократно заявляла, что Исламская Республика стремится к расширению связей с соседними и региональными странами.