Тегеран, , 07:52 — REGNUM 25 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахин объявил, что Исламская Республика с оптимизмом смотрит на результаты переговоров в Вене, сохраняя при этом серьезность в переговорном процессе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высокопоставленный дипломат Ирана подчеркнул, что будущее соглашение должно привести к полному снятию всех санкций. Он также отметил, что Тегеран стремится заключить ядерную сделку, которая может принести пользу региону.

«На переговорах в Вене (Австрия) по отмене антииранских санкций Исламская Республика не отступит от своих красных линий (отказа от интересов и прав иранского народа) и будет добиваться выполнения своих законных требований», — сообщил глава МИД.

Далее он подчеркнул, что иранцы настроены оптимистично и в то же время серьезно, когда речь заходит о переговорах в Вене, потому что потенциальное соглашение должно включать отмену антииранских санкций, чтобы предоставить Исламской Республике и другим государствам региона надлежащую возможность расширить свои связи.