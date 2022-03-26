Тегеран, 26 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран осудила разграбление природных ресурсов Сирии (нефти и сельскохозяйственной продукции) в районах, оккупированных иностранными силами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

25 марта посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций предупредил, что такой преступный шаг нарушает территориальную целостность Сирии, резолюции Совета Безопасности и Устав ООН.

Маджид Тахт Раванчи выступил с речью перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на тему «Ситуация на Ближнем Востоке: Сирия».

Ниже приводится полное заявление постоянного представителя Ирана при ООН:

Гуманитарная ситуация в Сирии остается тревожной. По оценкам ООН, 14,6 миллиона сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи. Это на 9% больше, чем в 2021 году. Пандемия COVID-19 усугубила и без того нестабильную гуманитарную ситуацию в стране.

Учитывая эту тяжелую ситуацию, когда значительная часть гражданской инфраструктуры Сирии разрушена, введение односторонних принудительных мер в отношении сирийского народа имело катастрофические последствия для всех аспектов его жизни, что противоречит определенным положениям резолюции 2585 Совета Безопасности, касающимся проектов скорейшего восстановления.

Эти меры также повлияли на усилия международных и национальных гуманитарных организаций в Сирии, в связи с чем они должны быть немедленно прекращены.

Утверждать, что вы заботитесь о сложной гуманитарной ситуации в Сирии, поддерживая односторонние санкции против сирийского народа, крайне лицемерно.

Совет Безопасности должен усердно работать над обеспечением надлежащего выполнения резолюции 2585 сбалансированным и эффективным образом, особенно в том, что касается проектов скорейшего восстановления и отмены односторонних санкций.

Мы еще раз осуждаем разграбление природных ресурсов сирийского народа, особенно нефти и сельскохозяйственной продукции, в районах, оккупированных иностранными войсками. Это преступное деяние является очевидным нарушением территориального суверенитета Сирии, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Устава Организации Объединенных Наций.

Сирийский кризис не может быть разрешен без прекращения оккупации и искоренения террористических угроз.