Тегеран, 26 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 25 марта официальные лица Ирана и Ливана подчеркнули необходимость реализации соглашений между двумя странами по расширению сотрудничества в области средств массовой информации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр информации Ливана Зияд Аль-Макари принял советника по культуре Ирана Мохаммада Резу Мортазави в своем офисе в Бейруте.

Иранский представитель охарактеризовал встречу как подходящую возможность вновь подчеркнуть важность активизации ранее подписанных соглашений о сотрудничестве в области средств массовой информации, телевидения и новостей. Мортазави призвал разработать план реализации соглашения и меморандумов о взаимопонимании между двумя странами.

Советник по культуре также призвал ливанского министра посетить Исламскую Республику Иран с рабочим визитом, чтобы заложить основу для возобновления подписанных соглашений в области культурного сотрудничества.

Стоит отметить, что встреча между представителями двух стран состоялась в то же время, когда министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан прибыл в Бейрут для проведения ряда встреч с ливанскими властями.