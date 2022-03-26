Токио, , 03:56 — REGNUM Политика японских властей в отношении России может привести к «столкновению» с Москвой из-за усиления влияния США на Токио, заявил член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью Shukan Gendai.

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — заявил он.

Депутат признал, что прекращение переговоров по мирному договору с Японией со стороны России было вызвано недружественными шагами Токио, в частности, антироссийскими санкциями. В связи с этим он призвал власти Японии занять позицию, позволяющую вести диалог как с Вашингтоном, так и с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия прекратила ведение переговоров с Японией по мирному договору, отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова, а также заявила о приостановке диалога по совместному ведению бизнеса на островах. Отмечалось, что поводом для прекращения диалога с Токио стали антироссийские санкции.