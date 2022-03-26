Вашингтон, , 03:55 — REGNUM США считают ракетные удары со стороны хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» по объектам нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Джидде актами терроризма. Об этом 25 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В распространённом документе говорится об осуждении атак хуситов, которые «были совершены благодаря Ирану» в нарушение резолюций Совбеза ООН о запрещении ввоза оружия в Йемен.

Джейк Салливан «Неспровоцированные атаки хуситов на нефтехранилища компании Saudi Aramco в Джидде, а также атаки на гражданские объекты в Джизане, Наджране и Дахране являются актами терроризма, направленными на продление страданий йеменского народа».

По словам чиновника, именно хуcиты «продлевают йеменский конфликт и связанный с ним гуманитарный кризис», отвергая призывы Саудовской Аравии и правительства Йемена к прекращению огня и деэскалации.

Напомним, 25 марта йеменские повстанцы-хуситы предприняли попытку атаки на территорию Саудовской Аравии — с территории Йемена были запущены шесть беспилотников-камикадзе, нацеленых на объекты нефтяной инфраструктуры, расположенные в южных районах Саудовской Аравии. Утверждается, что все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», под контролем которого находится вся северная часть Йемена, намерены продолжать ракетные атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Основная цель атак — добиться снятия «бесчеловечной» блокады с Йемена.

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