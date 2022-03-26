Москва, , 16:06 — REGNUM Азербайджан, воспользовавшись ситуацией на Украине, стал грубо нарушать ранее достигнутые соглашения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ильхам Алиев Mod.gov.az

«Азербайджан недавно подписал с Россией договор о стратегическом союзничестве. Провозглашал, что он будет нам надёжным партнёром, другом. И вот мы видим, что как только у России возникли проблемы и сложности, Азербайджан начинает нарушать договорённости, которые были достигнуты с участием России, в частности, в отношении проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Если Ильхам Алиев полагает, что это ему сойдёт с рук, то он глубоко заблуждается. Даже если он сейчас «отожмёт» и весь Нагорный Карабах, то он потом заплатит за это высокую цену. Потому что мы-то с Украиной разберёмся, а потом мы займёмся и Азербайджаном. Мы не оставим так то, что Баку устроил там новую бойню и этническую чистку», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 марта азербайджанские войска атаковали армянские позиции вдоль линии разделения в Нагорном Карабахе.