Сана, , 03:25 — REGNUM Ракетные атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco собираются продолжать хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», под контролем которого находится вся северная часть Йемена. Об этом 26 марта заявил телеканалу Al Mayadeen источник в военном командовании хуситов в Сане.

Уточняется, что хуситы собираются продолжать ракетные атаки на нефтепроводы и хранилища, принадлежащие Saudi Aramco, и на все жизненно важные объекты инфраструктуры на территории Саудовской Аравии. Основная цель атак — добиться снятия блокады с Йемена, которую хуситы называют «бесчеловечной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран осудил конфликт в Йемене, возглавляемый Саудовской Аравией, результатом которого стал вопиющий гуманитарный кризис в обедневшей стране.

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