Бразилиа, , 03:03 — REGNUM Вклад в установление диалога между Россией и Украиной предложили внести власти Бразилии. Такое заявление 25 марта сделал глава МИД страны Карлус Франса в интервью телеканалу CNN Brasil.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Франса пояснил, что хотя Бразилия находится в отдалении от театра развития конфликта, но учитывая взвешенную позицию и конструктивный подход в ООН, она могла бы обеспечить установление диалога между Россией и Украиной.

По словам главы МИД Бразилии, его страна могла бы выступить в роли помощника или посредника между сторонами конфликта и усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главы МИД Бразилии Карлуса Франса, страны Запада используют односторонние антироссийские санкции в качестве оружия давления на Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия обвинила Запад в использовании санкций против России как оружия