Вучич обвинил Приштину в разрушении Брюссельских соглашений
Белград, 26 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в разрушении Брюссельских соглашений, которые девять лет сохраняли мир в регионе. Об этом Вучич 25 марта заявил в интервью каналу Euronews Serbia.
Журналистка попросила президента Сербии прокомментировать утверждение, что Брюссельские соглашения прекратили своё существование.
По словам Вучича, произошедшее его «не радует», поскольку именно благодаря Брюссельским соглашениям в регионе девять лет удавалось сохранять мир.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич 24 марта заявил, что после решения сепаратистских властей в Приштине сменить председателя Основного суда в Митровице Лиляну Стеванович«Брюссельское соглашение перестало существовать».
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