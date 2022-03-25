Белград, 26 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в разрушении Брюссельских соглашений, которые девять лет сохраняли мир в регионе. Об этом Вучич 25 марта заявил в интервью каналу Euronews Serbia.

Президент Сербии Александр Вучич

Журналистка попросила президента Сербии прокомментировать утверждение, что Брюссельские соглашения прекратили своё существование.

Александр Вучич «Это очевидно, потому что всё, что у нас было в Брюссельских соглашениях, всё разрушено, абсолютно всё разрушено. Курти разрушил их, увидим, что будет дальше, это вопрос времени, будет ли всё разрушаться дальше или кто-то попытается слепить это каким-то образом».

По словам Вучича, произошедшее его «не радует», поскольку именно благодаря Брюссельским соглашениям в регионе девять лет удавалось сохранять мир.

Александр Вучич «У нас получилось сохранить численность сербов на территории Косова и Метохии почти на том же уровне, что и в 2013 году».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич 24 марта заявил, что после решения сепаратистских властей в Приштине сменить председателя Основного суда в Митровице Лиляну Стеванович«Брюссельское соглашение перестало существовать».

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