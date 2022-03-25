Бразилиа, 26 марта, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Страны Запада используют односторонние антироссийские санкции в качестве оружия давления на Москву, заявил глава МИД Бразилии Карлус Франса в ходе переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

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«Он объяснил мне причины введения санкций. Насколько я понимаю, санкции — это, так сказать, своего рода оружие, с помощью которого Европа и США могут в настоящий момент реагировать на ситуацию на Украине», — заявил он.

Франса добавил, что обеспокоен подобным подходом западных стран. По его мнению, санкции не приведут к мирному урегулированию ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Бразилии заявил, что санкции Запада против России нанесут удар по экономикам развивающихся стран. Он добавил, что экономические ограничения также могут спровоцировать продовольственный кризис.