Красноярск, 26 марта, 2022, 02:20 — ИА Регнум. В субботу, 26 марта, в Красноярске переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

В 06:00 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 26 на 27 марта ожидается до −8… −5 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 марта, в Красноярске до −4… −1 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −13… −10 °C.

В понедельник, 28 марта, в Красноярске ожидается до −3… +1 °C днём и до −12… −10 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

26 марта в центральных и южных районах Красноярского края, на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Хакасии ожидается южный, юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами низовая метель.

26−28 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.