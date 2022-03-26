Буэнос-Айрес, , 02:05 — REGNUM Сегодня, 26 марта, в Буэнос-Айросе на стадионе «Альберто Армандо» сборная Аргентины по футболу в матче 17-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Венесуэлы.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени. Матч обслужит перуанская бригада арбитров во главе с Кевином Ортегой. Ассистенты главного судьи — Майкл Оруэ и Хесус Санчес.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Франко Армани, Николас Тальяфико, Херман Песселья, Науэль Лусеро, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис МакАллистер, Хоакин Корреа, Лионель Месси, Николас Гонсалес.

Венесуэла: Вилькер Фариньес, Кристиан Макун, Науэль Феррареси, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Мигель Анхель Наварро, Янхель Эррера, Хосе Мартинес, Кристиан Кассерес, Хосеф Мартинес, Саломон Рондон.