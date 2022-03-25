Рим, 26 марта, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо планирует усилить линию полузащиты римского клубы в ближайшее летнее трансферное окно.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Как сообщает издание Calciomercato, португальский специалист недоволен текущим состоянием полузащиты. По информации источника, единственный футболист, являющийся железным игроком основного состава — Лоренцо Пеллегрини.

На данный момент «Рома» с пятнадцатью победами и 51-м набранными очком занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В матче 31-го тура, который состоится 3 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», «Рома» встретится с «Сампдорией».

В прошедшее зимнее трансферное окно «Рома» подписала Сержиу Оливейру (из «Порту» на правах аренды) и Энсли Мэйтленд-Найлза (из «Арсенала» на правах аренды).