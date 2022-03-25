Москва, 26 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Азербайджан, пользуясь поддержкой Турции и тем, что Россия сейчас отвлечена событиями на Украине, пытается захватить как можно больше армянских территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Mod.gov.az Солдаты азербайджанской армии

«Обострение ситуации в Нагорном Карабахе связано с событиями на Украине. Россия сейчас полностью сконцентрирована на этой специальной военной операции. И поэтому ей сейчас не с руки как-то обострять отношения с Азербайджаном. Особенно с учётом позиции Турции в поддержку Азербайджана. Весьма возможно, что была определённая договорённость между Баку и Анкарой по поводу того, что Азербайджан, воспользовавшись ситуацией, начнёт «отжимать» район за районом в Карабахе. И это очень опасная тактика со стороны Баку», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 марта Азербайджан начал наступательные боевые действия вдоль линия противостояния в Нагорном Карабахе.