Вашингтон, 26 марта, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против российских компаний, которые поставляют товары для Вооруженных сил России и спецслужб, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По ее данным, минфин США объявит о своем решение в ближайшую неделю. Предполагается, что под санкции попадут российские компании «Серния Инжиниринг», «Сертал» и связанные с ними лица. При этом в Вашингтоне считают, что эти компании являются основными поставщиками вооружений для спецслужб.

Кроме того, санкции планируют ввести против технологических компаний, оказывающих поддержку правительству России. Соединенные Штаты запретят вести с ними финансовые операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Евросоюза и США обсудили возможность введения нового пакета санкций против России.