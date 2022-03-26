Порт-Морсби, , 01:57 — REGNUM У побережья Папуа — Новой Гвинеи 26 марта были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Папуа-Новая Гвинея Esgeo.ru

Землетрясение произошло в 07:40 по местному времени (01:40 мск), его эпицентр располагался в 142 километрах к востоку от города Кимбе (около 18 тыс. жителей) и в 624 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби (около 283 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, накануне, 25 марта, в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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