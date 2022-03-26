Манчестер, Великобритания, , 01:52 — REGNUM 31-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган не ведет переговоров с клубом о продлении контракта. Об этом сообщило издание Kicker.

«Конкретный переговоров нет, но у нас хорошие отношения с клубом. Я все еще терпелив. Некуда спешить», — цитирует Гюндогана издание Kicker. Текущее соглашение немецкого полузащитника с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Илкая Гюндогана пять забитых мячей и четыре результативные передачи в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца два ассиста в семи матчах.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.