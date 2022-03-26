Аккра, , 01:44 — REGNUM Постановление об ограничении переходного периода в Мали 12−16 месяцами принял чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который состоялся в столице Ганы Аккре. Об этом 25 марта заявил после завершения мероприятия председатель Комиссии ECOWAS Жан-Клод Бру.

Солдаты ЭКОВАС Warandpeace.ru

Саммит ECOWAS, председателем которого был президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, выразил готовность согласиться на существование переходного военного правительства в Мали на период от 12 до 16 месяцев. Кроме того, захватившим власть в Мали военным была предложена дата 25 апреля как предельная для временного восстановления демократических институтов правления.

Также саммит ECOWAS обратился к властям Буркина-Фасо с призывом сократить предложенный ими переходный период с трёх лет на более приемлемый временной отрезок.

Напомним, саммит ECOWAS состоялся в закрытом для прессы формате и был посвящён вопросам рассмотрения плана коллективных действий стран региона с целью противостояния политической нестабильности, возникшей в странах Западной Африки. В частности, речь шла о переворотах и захвате власти военными в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, из-за которых было приостановлено членство этих стран в ECOWAS. Всего в организацию входит 15 стран Западной Африки, ECOWAS является ведущим объединением региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ECOWAS направил посланника в Мали для проведения переговоров с военной хунтой о восстановлении гражданской власти.

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