Дортмунд, Германия, , 01:38 — REGNUM Как сообщает издание Ruhr Nachrichten, руководство дортмундской «Боруссии» сохраняет интерес к 20-летнему нападающему австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Кариму Адейеми.

По информации источника, «шмели» заинтересованы в подписании 20-летнего немца, однако не готовы заплатить за Адейеми требуемые 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 22-х турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 5 (4+1) очков по системе гол+пас.

На данный момент трансферная стоимость Карим Адейеми, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.