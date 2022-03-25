Анкара, 11 апреля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании после гибели его сыновей и внуков. Об этом написала пресс-служба палестинского движения.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ХАМАС Исмаил Хания

«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — указали в пресс-релизе.

Также соболезнования Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков направил президент Ирана Эбрахим Раиси.

В ХАМАС уточнили, что лидер Ирана выразил «соболезнования в связи с мученической кончиной детей и внуков Хании от вероломного сионистского обстрела» в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа погибли сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Глава политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим подчеркнул, что убийство сыновей и внуков председателя политбюро движения подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. После убийства родных Исмаил Хания заявил, что группировка не отступит, даже если будут убиты члены их семей. Лидер ХАМАС уже потерял в противостоянии с ЦАХАЛ порядка 60 родственников.