Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 марта — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. В незначительном минусе Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 153,30 пункта (0,44%), до уровня 34 861,24 пункта. S&P 500 подорожал на 22,88 пункта (0,51%), до уровня 4543,04 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 22,54 пункта (0,16%), до уровня 14 169,30 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,24 (0,21%), до уровня $112,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 марта ростом.

Читайте также: Доллар и евро на Московской бирже за неделю подешевели на 8,5%

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день ростом