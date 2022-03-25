Париж, 26 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Париж призвал войска Азербайджана в Нагорном Карабахе вернуться на позиции, согласованные ранее в рамках заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в обнародованном вечером 25 марта заявлении МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

МИД Франции «Франция выражает сожаление по поводу инцидентов в Нагорном Карабахе, в частности, вооружённых инцидентов и передвижения войск в Парухском и Храмортском районах. Она призывает силы, которые, как утверждается, продвинулись вперёд, отступить на прежние позиции в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года».

В документе также заявляется обеспокоенность в связи с перебоями в поставках газа жителям Нагорного Карабаха. Париж потребовал срочно восстановить постоянное подключение в этом регионе, «позволяющее обеспечить снабжение населения».

Напомним, ситуация начала обостряться в Нагорном Карабахе 24 марта. По предварительным данным, азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Парух. Есть сведения о двух погибших с армянской стороны и пятерых — с азербайджанской.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи Генеральной прокуратуры Нагорного Карабаха возбудили уголовное дело о нарушении территориальной целостности республики военнослужащими Азербайджана.

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