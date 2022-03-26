Москва, , 01:30 — REGNUM Пользуясь, тем что внимание России сейчас в значительной степени привлечено к Украине, Азербайджан, преследуя при этом множественные цели, начал активные боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Азербайджанские танки Mod.gov.az

«Азербайджан тем, что обострил обстановку в регионе, преследует как военно-тактические (захватить выгодные с военной точки зрения территории), так и политико-стратегические цели — постоянно оказывая давление, в том числе и военное, на Армению, всё время вынуждать Ереван идти на серьёзные политические уступки. Цели у Азербайджана всегда множественные. Азербайджан выбрал для резкого обострения именно эти дни потому, что Россия, на взгляд, Баку слишком занята Украиной, и ей не до Нагорного Карабаха. Вполне вероятно, что Азербайджан к активным действиям подталкивает Турция», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 марта азербайджанские войска в Карабахе подвергли обстрелу, а затем атаковали армянские сёла Парух и Храморт, применяя, в том числе, и ударные беспилотники «Байрактар».