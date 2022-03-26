Париж, , 01:14 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Марко Верратти может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Марко Верратти (сс) Jean Francois Fournier Photographe

Как сообщает издание Fichajes, в подписании Марко Верратти заинтересованы «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и римская «Рома». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского полузащитника в 55 миллионов евро.

Текущее соглашение Верратти с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в 25-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил десять желтых карточек.