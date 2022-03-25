Улан-Батор, 26 марта, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Центральный банк Монголии решил повысить ключевую ставку на 2,5 процентных пункта. Таким образом ключевая ставка теперь составляет 9% годовых. Об этом сообщил президент Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

«Прогнозы по инфляции растут во всем мире. Из-за пограничных ограничений объем экспорта угля не оправдывает ожиданий, также сохраняется неопределенность в сфере транспорта и торговли», — заявил Бядрангийн Лхагвасурэн и подчеркнул, что повышение ключевой ставки в настоящее время является правильным решением.

По его словам, сохранение ограничений на границах Монголии в нынешнем виде может привести к росту цен.

«Успешная реализация политики Монголбанка помогла восстановить рынок труда в 2021 году. К сожалению, неблагоприятные внешние условия ухудшили состояние внешней торговли и нарушили цепочку поставок, что потребовало ужесточения денежно-кредитной политики», — подчеркнул Бядрангийн Лхагвасурэн.

В Монголии в первом квартале 2022 года инфляция достигла 14 — 15%, но есть прогнозы, что к концу года инфляция снизится, отметили в Монголбанке.