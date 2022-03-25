Лондон, 26 марта, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Как сообщает издание Globo Esporte, руководство лондонского «Арсенала» планирует пригласить главного тренера сборной Бразилии Тите в качестве сменщика нынешнему наставнику «канониров» Микелю Артете.

Archivo Medios Públicos EP Тите

На данный момент «Арсенал», одержав семнадцать побед и набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. В матче 31-го тура, который состоится 4 апреля, «канониры» сыграют с «Кристал Пэласом».

Под руководством Тите сборная Бразилии, одержав тринадцать побед и набрав 42 очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.