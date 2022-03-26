Барселона, Испания, , 00:54 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави считает 24-летнего французского флангового нападающего «сине-гранатовых» Усмана Дембеле системообразующим футболистом. Об этом 26 марта сообщило издание AS.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, Хави хочет сохранить футболиста в команде, так как видит в нем игрока основного состава.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двенадцати турах испанской Примеры сезона 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также французский футболист получил одну желтую карточку.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.