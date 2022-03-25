Курган, 26 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В Курганской области с начала 2022 года к 1 марта госдолг вырос более чем на 600 млн рублей и составил 16,8 млрд рублей. Это следует из отчёта регионального департамента финансов.

M0NAX Администрация Курганской области

В начале года госдолг Курганской области составлял 16,1 млрд рублей. Он увеличился с бюджетным кредитом на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на сумму 642 млн рублей. Срок возврата инфраструктурного кредита — до 1 декабря в период с 2024 по 2037 год в соответствии с графиком погашения.

Отмечается, что просроченная задолженность по долговым обязательствам Курганской области по состоянию на 1 марта 2022 года отсутствует.