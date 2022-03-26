Нижний Новгород, , 00:53 — REGNUM Бездомных собак и кошек на улицах Нижнего Новгорода может стать еще больше. Такое мнение высказал глава фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман в интервью нижегородскому СМИ.

Бездомные кошки © ИА REGNUM

Глава фонда считает, что «из-за роста цен на корм и услуги ветеринаров содержание одного питомца подорожало в три раза».

«В приют будет меньше собак браться, так как нечем кормить и прививать. Соответственно, больше собак на улицах будет. Никакой помощи от государства пока нет. Кроме того, убыточным станет и отлов собак, так как препараты для дистанционного обездвиживания также выросли в цене», — цитирует Гройсмана портал NN.ru.