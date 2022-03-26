Доха, , 00:51 — REGNUM В конфликте между Россией и Украиной Катар занимает нейтральную позицию, при этом в будущем планирует нарастить поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Об этом государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби 25 марта заявил в интервью телеканалу CNN.

Герб Катара

По словам министра, намерения Дохи расширить сотрудничество в энергетической сфере с Европой необходимо рассматривать исключительно в контексте коммерческих отношений, и ни в коей мере как «стратегическое противостояние с Россией» и попытку извлечь из ситуации политические выгоды.

Саад бен Шарида аль-Кааби «Это коммерческое соглашение между коммерческими структурами. Мы не выбираем сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов».

Аль-Кааби подчеркнул, что Европа всегда являлась для Катара важным направлением. За счёт планируемого наращивания производственных мощностей СПГ более чем на 60%, Доха рассчитывает начать поставлять в Европу до 50% объёмов своего газа. Но перераспределение экспортных поставок является крайне трудной задачей и сейчас замена российского газа на европейском рынке «практически невозможна».

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара, подразумевающем возможность поставок СПГ в Германию.

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