Нью-Йорк, США, , 00:48 — REGNUM Австралия не пытается заполучить ядерное оружие через сотрудничество в военном блоке AUKUS и продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инициатива AUKUS состоит в том, чтобы предоставить Австралии атомные подводные лодки с обычными вооружениями. Австралия не пытается и не собирается заполучить ядерное оружие», — заявила она.

Дипломат добавила, что договор не запрещает странам иметь корабли с ядерными энергетическими установками.

Напомним, в сентябре 2021 года Великобритания, Австралия и Соединенные Штаты договорились о создании военного блока AUKUS. В рамках альянса Вашингтон договорился с Канберрой о поставках атомных подводных лодок. Ранее на этот контракт претендовала Франция.