Париж, , 00:46 — REGNUM По информации издания Football Insider, 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может заменить Килиана Мбаппе в составе парижского «Пари Сен-Жермена».

Ромелу Лукаку Fifa.com

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 32-х матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. Бельгиец выступает за лондонский клуб с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Лукаку, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

Текущее соглашение Лукаку с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов предложить Килиану Мбаппе пятилетний контракт, по которому нападающий сборной Франции будет получать 50 миллионов евро в год.