Милан, Италия, , 00:42 — REGNUM В ближайшее летнее трансферное окно, как сообщает издание Tuttosport, «Милан» планирует подписать двух игроков «Лилля».

По информации источника, в сферу трансферных интересов «россонери» входят центральный защитник сборной Нидерландов Свен Ботман и португальский центральный полузащитник Ренату Саншеш.

В текущем сезоне Ренату Саншеш принял участие в восемнадцати матчах французской Лиги 1 сезона 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что в подписании Свена Ботмана также заинтересован «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге.