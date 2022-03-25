Шарыпово, Красноярский край, 6 июля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. В городе Шарыпово Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в жестоком обращении с животными. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Elena Mayorova/Global Look Press

По данным полиции, 41-летний подозреваемый, который находился в нетрезвом состоянии, пришёл со своей супругой в гости к матери. Мужчине не понравилось, что дома у родственницы находятся пять кошек, фигурант выкинул животных с балкона девятого этажа, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что из пяти кошечек выжила лишь одна. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как передавало ИА Регнум, в ближайшее время в Кодексе об административных правонарушениях РФ может появиться новая статья о жестоком обращении с животными, которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над ними. Законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными: штраф от пяти до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом до 15 суток. Должностные лица будут оштрафованы от 10 до 15 тыс. рублей, а юрлица — от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения.