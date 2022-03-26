Москва, 26 марта 2022, 00:07 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) совместно с Министерством здравоохранения РФ провел Всероссийскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Акция прошла в рамках федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».
С 23 по 25 марта в более чем 50 регионах России прошли порядка 160 интерактивных и просветительских мероприятий. В пятницу на сайте Академии РКК также стартовал всероссийский диктант «Я знаю все о туберкулезе», наиболее успешные участники которого получат сертификаты и подарочные боксы.
Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
В рамках всероссийской трехдневной акции, участие в которой приняли 98 тысяч человек, по всей стране проходили интерактивные и просветительские мероприятия. Более чем в 50 регионах были организованы тематические вечера для взрослых и детей. На них родители узнали о том, как уберечь своих детей от туберкулеза, а ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению белой ромашки — символа борьбы с туберкулезом. Для всех желающих добровольцами Российского Красного Креста были организованы квизы, участие в которых могли принять как взрослые, так и дети.
В пятницу, 25 марта, Российский Красный Крест совместно с Минздравом России запустил всероссийский фтизиатрический диктант «Я знаю все о туберкулезе». Его можно пройти по 24 апреля на сайте Академии РКК. Диктант поможет в закреплении полученных полезных знаний об этом заболевании и его профилактике. Всем участникам в течение 48 часов придет сертификат об участии с итоговым баллом, а 10 лучших получат подарочные боксы от Российского Красного Креста. Они будут озвучены по завершении диктанта (до 30 апреля включительно).
Все дни в регионах страны была организована работа мобильных флюорографов в общественных местах — торговых центрах и городских парках. А в рамках Дней открытых дверей, которые прошли в противотуберкулезных диспансерах, все желающие смогли сделать флюорографию. Кроме того, в рамках акции прошли интерактивные просветительские мероприятия для учащихся школ и колледжей в формате «Своей игры».