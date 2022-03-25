Москва, 26 марта, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) совместно с Министерством здравоохранения РФ провел Всероссийскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Акция прошла в рамках федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».

РКК Российский Красный Крест

С 23 по 25 марта в более чем 50 регионах России прошли порядка 160 интерактивных и просветительских мероприятий. В пятницу на сайте Академии РКК также стартовал всероссийский диктант «Я знаю все о туберкулезе», наиболее успешные участники которого получат сертификаты и подарочные боксы.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

«Туберкулез все еще остается в числе наиболее опасных для человека заболеваний. Недостаток знаний среди населения является одним из ключевых факторов, который мешает навсегда остановить его распространение, в том числе в нашей стране. Всероссийская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в первую очередь была направлена именно на информирование людей. За три дня нам удалось охватить почти 100 тысяч человек в 53 регионах России Эту работу необходимо вести системно, и она будет продолжена», — сказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В рамках всероссийской трехдневной акции, участие в которой приняли 98 тысяч человек, по всей стране проходили интерактивные и просветительские мероприятия. Более чем в 50 регионах были организованы тематические вечера для взрослых и детей. На них родители узнали о том, как уберечь своих детей от туберкулеза, а ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению белой ромашки — символа борьбы с туберкулезом. Для всех желающих добровольцами Российского Красного Креста были организованы квизы, участие в которых могли принять как взрослые, так и дети.

В пятницу, 25 марта, Российский Красный Крест совместно с Минздравом России запустил всероссийский фтизиатрический диктант «Я знаю все о туберкулезе». Его можно пройти по 24 апреля на сайте Академии РКК. Диктант поможет в закреплении полученных полезных знаний об этом заболевании и его профилактике. Всем участникам в течение 48 часов придет сертификат об участии с итоговым баллом, а 10 лучших получат подарочные боксы от Российского Красного Креста. Они будут озвучены по завершении диктанта (до 30 апреля включительно).

Все дни в регионах страны была организована работа мобильных флюорографов в общественных местах — торговых центрах и городских парках. А в рамках Дней открытых дверей, которые прошли в противотуберкулезных диспансерах, все желающие смогли сделать флюорографию. Кроме того, в рамках акции прошли интерактивные просветительские мероприятия для учащихся школ и колледжей в формате «Своей игры».