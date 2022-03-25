Приштина, Сербия, 26 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти выступил 25 марта с обращением на сербском языке после протестов в Митровице и Грачанице на фоне приостановки полномочий сербского мирового судьи Лильяны Стефанович и запрета на работу сербских избирательных участков в Косово.

Facebook.com/vetevendosje Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заверил сербов в том, что решение Судебного совета Косово о приостановлении полномочий Стефанович не было санкционировано правительством «ни коим образом», поскольку в Косово действует принцип разделения властей на судебную, исполнительную и законодательную.

Политик поблагодарил сербов за мирное течение протестов в Северной Митровице и Грачанице, но призвал их доверять косовским институтам и «не поддаваться влиянию авторитарного режима в Белграде». Курти подчеркнул, что в Белграде не волнуются о правах и благополучии косовских сербов и используют их в качестве козыря для получения голосов на предстоящих парламентских и президентских выборах.