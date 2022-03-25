Вашингтон, 25 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Портал MyAnimeList провёл опрос, участникам которого было предложено составить рейтинг из десяти лучших аниме-сериалов зимы 2022 года. Об этом 25 марта сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Во вторую половину топ-10 вошли такие проекты, как второй сезон шоу «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире» (набрал 7,03 балла), «Биско-ржавоед» (7,38), второй сезон сериала «Герой-рационал перестраивает королевство» (7,4), «Руководство гениального принца по выведению страны из долгов» (7,4) и «Сасаки и Мияно» (8,04).

Пятое место досталось третьему сезону «Поддразнивания Такаги» (8,46), четвёртое — второму сезону «Мемуаров Ванитаса» (8,21), третье — шоу «Эта фарфоровая кукла влюбилась» (My Dress-Up Darling) и второе — второму сезону «Истребителя демонов» под названием «Квартал красных фонарей» (8,9). Место лидера занял финальный сезон аниме-сериала «Атака титанов».

Напомним, премьера первого эпизода второй части четвёртого сезона «Атаки титанов» состоялась 9 января 2022 года. Финальная серия популярного аниме-шоу выйдет в Японии 3 апреля 2022-го.